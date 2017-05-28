Where to watch the Stanley Cup games locally

710 Old Hickory Blvd.
Brentwood, TN 37027
5805 Nolensville Pike
Nashville, TN 37211
Franklin/Cool Springs
1550 W McEwen Dr.
Franklin, TN 37067
320 Spring Creek Dr.
Franklin, TN 37067
105 International Dr.
Franklin, TN 37067
600A Frazier Dr.
Franklin, TN 37067
Franklin/Berry Farms
4021 Hughes Crossing, Suite 201
Franklin, TN 37064
Spring Hill
1018 Crossings Blvd.
The Crossings at Spring Hill
Spring Hill, TN 37174
GAME SCHEDULE:
Game 1, May 29, Pittsburgh, 7 p.m. Central
Game 2, May 31, Pittsburgh, 7 p.m. Central
Game 3, June 3, Nashville, 7 p.m. Central
Game 4, June 5, Nashville, 7 p.m. Central
*Game 5, June 8, Pittsburgh, 7 p.m. Central
*Game 6, June 11, Nashville, 7 p.m. Central
*Game 7, June 14, Pittsburgh, 7 p.m. Central
*If needed